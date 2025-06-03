أربيل تحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع والأزقة

شفق نيوز/ دعت محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى تجنب ذبح الأضاحي أمام المحال التجارية وفي الشوارع والأزقة، مؤكدة ضرورة إجراء الفحص البيطري للأضاحي داخل المجازر المعتمدة قبل الذبح حفاظاً على الصحة العامة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحافظة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عقب اجتماع خاص عقد في ديوان المحافظة بإشراف أوميد خوشناو، محافظ أربيل، للتحضير لأيام عيد الأضحى المبارك.

وشارك في الاجتماع نواب المحافظ والمستشارون والقائممقامون ومديرو الدوائر الأمنية والخدمية، حيث تم التأكيد على تكثيف الاستعدادات لضمان سير أيام العيد بسلاسة.

كما شددت اللجان التابعة للقائممقاميات والدائرة التجارية على ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة السلع وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي محور آخر، ناقش المجتمعون المخاطر المتعلقة بانتقال فيروس الحمى النزفية، الذي يشكل تهديداً كبيراً لحياة الإنسان وينتقل من الحيوانات إلى البشر، داعين المواطنين إلى الالتزام بعدم ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة والتأكيد على إجراء الفحص البيطري داخل المجازر المعتمدة.

وبخصوص الإجراءات الأمنية، شدد الاجتماع على أهمية جاهزية قوات الشرطة والأمن الداخلي خلال أيام العيد لضمان استتباب الأمن والاستقرار في أربيل وحماية أرواح وممتلكات المواطنين. كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين المؤسسات الإدارية والأمنية والفرق الصحية والخدمية لأداء مهامها بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، أشار محافظ أربيل إلى ضرورة استكمال كافة الاستعدادات والتسهيلات لاستقبال السياح خلال أيام العيد، مكلفاً مديرية السياحة العامة ومديرية المعابر بتنظيم ترتيبات استقبالهم بشكل مثالي.