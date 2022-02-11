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أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-11T07:36:57+0000
أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

شفق نيوز/ حذر نبز عبد الحميد قائممقام محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة السكان من عقار طبي مزيف دخل إلى أربيل من محافظة السليمانية تحت عنوان دواء لعلاج مرض السكري.

وقال عبد الحميد في بيان اليوم، إن 500 علبة من العقار المزيف على زعم أنه يُستخدم في علاج مرض السكري قد وصلت من السليمانية إلى اربيل، مشيراً إلى مصادرة فرق البلدية والقائممقامية هذا النوع من العقار.

و المتهم بإدخال هذا العقار ومن أجل تضليل السكان قام باستنساخ علامة مزيفة لوزارة الصحة، ولذلك ستتم محاكمته وينال العقوبة، وفقا للبيان.

كما حذر قائممقام اربيل السكان بالقول "لا تشتروا الدواء المشكوك فيه من أي شخص كان، وابلغوا الجهات المعنية عنه".

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