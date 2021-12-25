أربيل تحذر من الضباب والثلوج وتؤكد ضرورة العودة للمنازل قبل المساء

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت سائقي المركبات من انخفاض مستويات الرؤية جراء تشكل الضباب في أوقات الصباح، وكذلك من انخفاض درجات الحرارة في المساء لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وأصدر المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي تحذيرا في بيان اليوم، للسائقين الذين يسافرون لمسافات طويلة اليوم، وغداً وبعد غد أكد فيه على ضرورة القيادة بسرعة أقل من الأوقات الاعتيادية لتشكل الضباب في معظم الطرق خاصة في أوقات الصباح الباكر مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد على ضرورة تشغيل مصابيح الضباب بإستمرار للتمكن من الرؤية، مشيرا إلى الوقاية من البرك، والأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار.

ودعا المقدم حاجي الأشخاص الذين يقصدون أماكن تساقط الثلوج إلى العودة لمحل سكناهم قبل حلول الظلام لأنه في المساء تنخفض مستويات درجات الحرارة إلى ما دون الصفر تقريبا مما يؤدي إلى تشكل الجليد.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، يوم الجمعة ، انخفاض درجات الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة الصفر في المناطق الشمالية.