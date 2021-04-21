أربيل تحدد مناطق بالمحافظة ضربها الجفاف هذا العام

شفق نيوز/ قال هيمن سيد مراد مدير الزراعة العامة في اربيل يوم الأربعاء أن خريطة الزراعة في المحافظة مقسمة على ثلاث مناطق إثنان منها تعرضتا للجفاف هذا العام، وستنخفض فيها نسبة الإنتاج من المحاصيل.

وقال سيد مراد في تصريح أدلى به للصحفيين، إن الأماكن الجبلية الزراعية تخطت الجفاف بينما المنطقتين الأخريين نعم تعرضت للجفاف ولن تنتج المحاصيل الديمية هذا العام.

وبين ان مناطق حدود قضاء مخمور، وناحية ديكله، وديبكه، و كوير، بات تأثير الجفاف عليها واضحا.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول: اما مناطق شمامكه، وعنكاوا، وبنصلاوة وكويسنجق، فإن محاصيلها هذا العام مضمونة بنسبة 50% .