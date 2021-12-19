أربيل تحدد أكثر المناطق ضرراً من الفيضانات وتتأهب لإستقبال سيول أخرى

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأحد بلدة "قوشتبة" أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات التي اجتاحت المحافظة أول أمس الجمعة، منوها إلى تأهب الجهات المعنية لإحتمالية تساقط أمطار غزيرة مرة أخرى.

وكانت أربيل قد شهدت فجر الجمعة سيولا جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة، ما تسبب بمصرع 12 شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات السكان.

ووجه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة بتشكيل لجنة يقع على عاتقها تحديد مكامن الخلل، والتقصير التي تسببت بحدوث الفيضانات في محافظة اربيل، مع تقييم الأضرار التي خلفتها تلك الكارثة الطبيعية.

وقال هيمن سيد قادر نائب محافظ اربيل ورئيس اللجنة الحكومية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن اللجنة تبحث في أسباب الفيضانات التي اجتاحت الأحياء والمناطق، وأسباب انسداد مجاري تصريف المياه.

وأضاف أن اللجنة شرعت من يوم امس في اعمالها، واليوم زارت ناحية "قوشتبة"، مردفا بالقول أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات فادحة، وان "قوشتبة" تتصدر قائمة الأكثر تضرراً من بين المناطق من الناحية الخسائر البشرية والمادية.

وتابع بالقول: نأمل في وقت قياسي ان تنجز اللجنة اعمالها وترفع تقاريرها إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان، مؤكدا ان الجهات المعنية اتخذت التدابير اللازمة، وهي في حالة تأهب لأي احتمالية تكرار اجتياح السيول لأربيل على خلفية التوقعات بهطول امطار غزيرة مرة أخرى.