أربيل تحدد أسباب النقص الحاصل بمادة غاز الطهي وارتفاع أسعارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو يوم الأحد اسباب النقص الحاصل لمادة غاز الطهي في إقليم كوردستان إلى التزام الشركة المنتجة بتصديرها إلى دولة أخرى، مؤكدا ارتفاع سعر اسطوانة الغاز.

ومنذ قرابة أسبوع لوحظت شحة في مادة الغاز في مناطق ومدن الاقليم بينما ارتفع السعر من 8500 دينار عراقي إلى 12000 دينار.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، ان مشكلة الغاز ليست فقط في اربيل بل تشمل مناطق ومدن اقليم كوردستان كافة، مؤكدا ان سعر الغاز قد ارتفع مؤخرا.

وأردف قائلا: نحن نتواصل مع دائرة توزيع الغاز في الاقليم، وسمحنا بفتح طرق اخرى لايصال هذه المادة إلى أربيل سواء السائلة او الجافة منها.

وتابع خوشناو بالقول ان موضوع النقص الحاصل مرتبط بتلك الشركة التي تؤمن انتاج الغاز في الاقليم، مبينا أن هذه الشركة لديها عقد مع دولة اخرى حيث يتم تزويدها بالغاز.

واستدرك رئيس الحكومة المحلية في اربيل: "تحدثنا مع وزارة الثروات الطبيعية ولن نسمح ان ترسل هذه الشركة الغاز الى دولة اخرى في ظل النقص الحاصل لدينا، مشيرا إلى أن أزمة الغاز "سيتم حلها خلال اليومين المقبلين".