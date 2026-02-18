أربيل تحتفي بتخرج كتيبة "زوزك" ضمن قوات بيشمركة الزيرفاني (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتضنت مدينة أربيل مركز إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حفل التخرج والاستعراض العسكري لكتيبة (زوزك) الخاصة من قوات البيشمركة الزيرفاني.

وجاء الحفل بحضور ملا مصطفى مسعود بارزاني، وقائد قوات الدفاع الكوردستانية، ورئيس أركان وزارة البيشمركة، وعدد كبير من القادة وأهالي البيشمركة، الكتيبة الخاصة (زوزك) التابعة لقوات زيريفانیة.

وتلقى المشاركون في الحفل من خريجي كتيبة زوزك وعددهم 593 في الدورة، التي استمرت ثمانية أشهر، المعلومات والتدريب العسكري اللازمة وفقًا لأحدث العلوم العسكرية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لحفل التخرج والاستعراض العسكري بمسيرات عناصر كتيبة زوزك التي استعرضت فعالياتها العسكرية أمام الحضور.