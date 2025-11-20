أربيل تحتفي باليوم العالمي لحقوق الطفل بمهرجان تربوي واسع (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقامت مدينة أربيل، يوم الخميس، مهرجاناً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي لتثبيت حقوق الطفل، بمشاركة واسعة لعدد من رياض الأطفال والمدارس الأساسية التي قدمت فقرات متنوعة بهذه المناسبة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المهرجان شهد مشاركة لافتة للمؤسسات التربوية، حيث قدّم الأطفال فقرات تهدف إلى نشر الوعي بحقوقهم وتعزيز مفهوم الحماية والرعاية داخل المجتمع.

وأضاف أن الفعاليات تضمنت أيضاً عروضاً مسرحية عديدة، قدّمها الأطفال أنفسهم، وتمحورت حول قضايا الطفولة وحقوقها الأساسية، لافتا إلى أن هذه العروض لاقت تفاعلاً كبيراً وإعجاباً واضحاً من الحضور لما حملته من رسائل تربوية وإنسانية.