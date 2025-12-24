أربيل تحتفي بالكلمة والنغم.. توقيع كتابين جديدين للكاتب التركماني يونس توتنجو (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهد "البيت التركماني" في مدينة أربيل، يوم الأربعاء، احتفالية ثقافية مميزة تضمنت توقيع كتابين جديدين للكاتب والباحث التركماني يونس توتنجو، وسط حضور نخبوي من الشخصيات الثقافية والأدبية والاجتماعية في الإقليم.

وتضمن الحفل، الذي أقيم برعاية عدد من الجهات الثقافية، توقيع كتابين بعنواني: "خوريات أديم آلوب"، الذي يسلط الضوء على فن القوريات التركماني العريق، و"سحر"، وهو مؤلف أدبي يتناول جوانب مختلفة من الشعر والجماليات اللغوية.

وشهدت المراسم حضوراً واسعاً من الأكاديميين والمثقفين المهتمين بالشأن التراثي، الذين أشادوا بدور هذه الإصدارات في إغناء المكتبة التركمانية وحفظ الموروث الشفهي من الضياع.

وقال الكاتب يونس توتنجو لوكالة شفق نيوز، إن "الدافع وراء هذه المؤلفات هو الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمنطقة"، مبيناً أن "الكتابين يتناولان المقامات التركمانية المعروفة بـ(القوريات)، بالإضافة إلى فنون الشعر، والهدف الأساسي من تأليفهما هو تقديم خدمة متواضعة للثقافة التركمانية بشكل عام، والثقافة الأربيلية (القلعة) بشكل خاص".

وأضاف توتنجو، أن "القوريات ليست مجرد لون غنائي أو شعري، بل هي هوية وتاريخ يمتد لقرون، وتوثيقها في كتب يضمن نقلها للأجيال القادمة بأمانة ودقة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحراك الثقافي الذي تشهده أربيل، حيث يسعى الأدباء التركمان إلى إبراز دورهم في المشهد الثقافي العراقي والكوردستاني، مؤكدين على "عمق الروابط التاريخية التي تجمع مكونات المدينة من خلال الفن والأدب".

وبحسب مراسل الوكالة، فقد اختتمت المراسم بـ"توزيع النسخ الموقعة على الحاضرين، وسط أجواء احتفت بالكلمة التي تجمع بين عبق الماضي وتطلعات المستقبل".