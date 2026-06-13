أربيل تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بفعالية فرنسية (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء السبت، احتفالية ثقافية بمناسبة "اليوم العالمي للموسيقى"، الذي يصادف الـ21 من حزيران/يونيو من كل عام، وذلك ضمن فعالية فنية خاصة نظمتها القنصلية العامة للجمهورية الفرنسية في أربيل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء بالذكرى السنوية لهذا الحدث العالمي الذي انطلق من فرنسا عام 1982، بمبادرة من وزير الثقافة الفرنسي آنذاك جاك لانغ وموريس فلوريه، بهدف تحويل الموسيقى إلى لغة عالمية مشتركة تكسر الحواجز الاجتماعية وتتيح الفنون للجمهور في الفضاءات العامة.

وقد استقطبت الأمسية التي نظمتها القنصلية الفرنسية في أربيل حضوراً فنياً وثقافياً لافتاً، حيث تضمنت عروضاً موسيقية متنوعة قدمها نخبة من الفنانين، في تجسيد حي لجوهر هذا اليوم الذي يدعو إلى الدمج بين الهواة والمحترفين في منصات مفتوحة.

وواكبت وكالة شفق نيوز فعاليات هذه الأمسية الثقافية، والتقطت عدستها باقة من الصور التي تنقل أجواء الاحتفاء تدرجها أدناه.