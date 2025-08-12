أربيل تحتفل باليوم العالمي للشباب بمهرجان خاص (صور)

شفق نيوز- أربيل

نظمت الحكومة المحلية في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجاناً رعته وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت شعار "هُوية الشباب وبناء اليوم وغد المستقبل".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المهرجان شهد مشاركة واسعة من الشباب والفتيات وممثلين عن مؤسسات حزبية وحكومية، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية، وتخللته كلمات أكدت على أهمية دور الشباب في المجتمع، وضرورة الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم لخدمة مجالات العمل العام والخاص.

وبحسب المراسل، تطرق المهرجان إلى أن رعاية الشباب تعد أولوية في برامج حكومة إقليم كوردستان، وفقاً لتوجهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، إلا أن التحديات التي الضغط والقيود التي تفرضها بغداد حالت دون تنفيذ خطط كاملة في السنوات الماضية لإعادة تنشيط طاقات الشباب وإشراكهم بشكل أكبر في مختلف القطاعات.