أربيل تحتضن أول مؤتمر دولي لأمراض القلب بمشاركة دولية واسعة

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، أول مؤتمر من نوعه مخصص لأمراض القلب، بمشاركة عدد كبير من الأطباء والمتخصصين والباحثين المحليين والدوليين، وبإشراف وزارة الصحة في حكومة الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر تناول محاور علمية متعددة تتعلق بتشخيص وعلاج أمراض القلب، حيث تم تسليط الضوء على أحدث الوسائل الدوائية والجراحية المتقدمة، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية بين المشاركين من مختلف دول العالم.

وأكد المتحدثون في المؤتمر على الأهمية البالغة لتنظيم مثل هذه الفعاليات، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب عالمياً، معتبرين أن التطورات العلمية المتسارعة في هذا المجال تتطلب تواصلاً مستمراً بين الخبراء والمؤسسات الصحية.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة في كوردستان التزامها بتطوير قطاع الرعاية القلبية والارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن جهودها لتوفير علاج نوعي للمواطنين، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وتخلل المؤتمر مناقشات علمية معمقة حول أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية في مجال أمراض القلب، وسط إشادة بالمستوى العلمي والتنظيمي للفعالية.