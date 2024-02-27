‏أربيل تحتضن "أول" ملتقى للأطباء البيطريين في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ ‏أقيم في مدينة أربيل العاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أول ملتقى للأطباء البيطريين.

‏وحمل الملتقى عنوان "المشاكل والتحديات" التي تواجه الطب البيطري في اقليم كوردستان.

وقال محمد محسن (طبيب بيطري مشارك) لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي يجمع الأطباء البيطريين من مختلف المحافظات حيث يتم من خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه هذا المجال".

‏وأضاف ان "واحداً من أهداف هذا الملتقى هو التعريف بالطب البيطري ومحاولة حل المشاكل التي تواجه الأطباء البيطري من جميع النواحي".

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن الملتقى تضمن إقامة عدة جلسات نقاشية من قبل المشاركين والذي جرى فيه الحديث عن محاور تخص الطب البيطري.