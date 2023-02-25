أربيل تحتضن أول معرض على مستوى العراق لتجهيز حفلات الزفاف (صور)

شفق نيوز / أُقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، معرضاً خاصاً بمجال تجهيز حفلات الزفاف، في حين يُعد المعرض الاول من نوعه على مستوى العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 25 شركة تعمل في مجال التجهيز للحفلات والأعراس وتطريز البدلات شاركت في المعرض الذي يقام للمرة الأولى في العراق.

وقالت المصممة ژولة بكر المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ "شاركت اليوم في هذا المعرض بعدد من التصاميم الحصرية حيث استغرق العمل على أحد البدلات الخاصة بالعروس نحو الفي ساعة وكلها صناعة يدوية".

وبدوره قال احمد التنياوي صاحب أحد الشركات المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز ان " شركتنا خاصة بتجهيز العروس وتحضير جميع المستلزمات لحفلات الزفاف ووجود هكذا معارض يفتح الباب للتسويق للخدمات التي تقدمها الشركات في هذا المجال".