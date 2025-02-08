أربيل تحتضن أول مسابقة للروبوتات بمشاركة طلاب من مختلف المحافظات.. صور

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت، مسابقة للروبوتات بمشاركة العديد من الطلاب من مختلف المحافظات العراقية، بهدف تعزيز وعي الشباب بمستقبل التكنولوجيا وتطوير مهاراتهم في البرمجة والروبوتات.

وأكدت هبة حمادة مديرة مدارس سيدارز الدولية، لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف الأساسي من هذه المسابقة هو تعزيز إدراك الطلاب لاتجاهات العلم والتطورات التقنية، ومنحهم فرصة للعمل كمطورين وليس فقط كمستهلكين للتكنولوجيا".

كما أوضحت أن "المسابقة توفر بيئة تنافسية تساعد الطلاب على تصميم وبرمجة الروبوتات بأنفسهم، مما يمنحهم مهارات تقنية وعملية مهمة".

وأضافت أن "المسابقة لا تركز فقط على الجانب العلمي، بل تسهم أيضًا في تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، حيث يتعاون المشاركون ضمن فرق مختلفة لتحقيق نتائج أفضل، مما ينعكس إيجابًا على قدراتهم الاجتماعية والثقافية".

وأكدت أن"الطلاب العراقيين يتمتعون بقدرات وإمكانات لا تقل عن نظرائهم في الدول المتقدمة. وأشارت إلى أن البيئة التعليمية تلعب دورًا أساسيًا في صقل مهارات الطلاب"، مبينة أن "المشاركين في المسابقة قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الدولي".

معايير المسابقة

من جانبه، وصف المهندس حسام برجس، أحد حكام المسابقة، الحدث بأنه "الأول من نوعه في العراق وعملية التحكيم تستند إلى مجموعة من المعايير، من بينها جودة التصميم، وكفاءة البرمجة، وقدرة الروبوتات على تنفيذ المهام المطلوبة في بيئة تنافسية.

كما أكد أن التعاون بين أعضاء الفريق يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاح".

وأشار برجس إلى أن "المسابقة تمر بمراحل متعددة، حيث يخوض المشاركون العديد من التحديات حتى الوصول إلى المرحلة النهائية، التي يتم فيها تحديد الفائز بناءً على النقاط التي يحققها".

أهمية المسابقة في تنمية المواهب

من جانبها، تحدثت الطالبة ميرنا سعيد، إحدى المشاركات في المسابقة، لوكالة شفق نيوز، عن "أهمية هذا الحدث في تعزيز مواهب الطلاب وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا والروبوتات"، مؤكدة أن "مثل هذه الفعاليات تمنح الطلاب فرصة لتطبيق معارفهم في بيئة عملية تنافسية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الفائزين في هذه المسابقة سيتأهلون للمشاركة في مسابقة دولية ستُقام في الولايات المتحدة.