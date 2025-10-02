أربيل تحتضن أول عرض أوركسترا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت قاعة "پێشەوا" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تقديم أول عرض أوركسترا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، تحت شعار "الأغنية الكوردية والموسيقى العالمية على منصة واحدة"، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والموسيقيين من المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر العرض، إن الحفل جاء بتنظيم من جامعة جيهان، حيث قدم الفنانون مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الكوردية والعالمية التي لاقت إعجاب الحضور وخلقت أجواءً من البهجة والتفاعل.

وذكر كارزان كانبي، من الجهة المنظمة للحفل، للوكالة، أن إقامة هذا العرض في أربيل لأول مرة يمثل "خطوة فنية مهمة تهدف إلى إبراز هوية الموسيقى الكوردية وربطها بالموسيقى العالمية على منصة واحدة، وهو ما يعكس غنى التراث الموسيقي وقدرته على التفاعل مع الثقافات الأخرى".

أما سامان، وهو أحد الحاضرين، فقد أعرب خلال حديثه لوكالة شفق نيوز عن سعادته بالعرض قائلاً: "لقد استمتعنا كثيراً بالأداء المميز وتنوع المقطوعات، وكانت فرصة رائعة للاحتفاء بالموسيقى الكوردية والعالمية في أجواء مبهجة".

من جانبها، عبرت الشابة سوزان التي كانت من الحاضرين في الحفل، عن انبهارها بجمال العرض، وقالت للوكالة إن "الأجواء كانت ساحرة، والتنظيم مميز، والموسيقى جمعت بين الأصالة والتجديد بطريقة رائعة أضافت لمسة خاصة إلى الأمسية".

يُشار إلى أن منظمة اليونسكو كانت قد حددت في عام 1984 الأول من تشرين الأول/أكتوبر يوماً عالمياً للموسيقى، ويُحتفل به سنوياً في مختلف دول العالم عبر مهرجانات وفعاليات موسيقية.