أربيل تحتضن ورشة حول التغير المناخي تحضيراً للمشاركة في مؤتمر دولي

شفق نيوز/ أُقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، ورشة توعوية حول البيئة في العراق والتغيرات المناخية.

وقال رزاق خيلاني المتحدث الرسمي باسم هيئة البيئة في اقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الورشة تهدف الى التوعية بأهمية حماية البيئة، ومكافحة التغير المناخي الحاصل في انحاء العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، وهي أيضا ورشة تحضيرية لمشاركة العراق في مؤتمر التغير المناخي COP28 الذي سيقام في الشهر 11 المقبل في مدينة دبي الإماراتية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الورشة تحت اشراف منظمة undp التابعة للامم المتحدة، وشارك فيها العديد من الشخصيات المختصة بالبيئة.