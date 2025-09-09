أربيل تحتضن واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في كوردستان (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض أربيل الدولي للاستثمار العقاري في نسخته السادسة بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، ليشكل واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في إقليم كوردستان لهذا العام.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أربعة أيام متواصلة، يفتح خلالها أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، بمشاركة 250 شركة من 16 دولة، وهو ما يعكس المكانة المتنامية لأربيل كمركز اقتصادي مهم في المنطقة.

وعرضت الشركات المشاركة أحدث مشاريعها في مجالات البناء، التطوير العمراني، الإسكان الفاخر، والمجمعات التجارية والسكنية.

وقد أكدت إدارات العديد من الشركات أن السوق العقاري في أربيل يشهد حركة استثمارية متصاعدة بفضل الاستقرار الأمني والسياسي النسبي الذي يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

محمد، وهو ممثل إحدى الشركات التركية المشاركة صرّح لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "نحن نعتبر أربيل بوابة للاستثمار في عموم العراق، ومشاركتنا في هذا المعرض فرصة للتعريف بمشاريعنا وجذب الشركاء المحليين".

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالًا لافتًا من رجال الأعمال، والمستثمرين، إضافة إلى عائلات كوردية مهتمة بالاطلاع على المشاريع السكنية الجديدة.

كامران (أحد الزوار من أربيل ) قال إن "المعرض يعطينا فرصة للتعرف عن قرب على المشاريع السكنية والمجمعات الحديثة، ونجد أن التنوع الكبير في العروض يساعد العائلات على اختيار ما يناسب احتياجاتها".

احمد، وهو زائر آخر من الأنبار أضاف: "نحن نبحث عن فرص استثمارية في كوردستان، وهذا المعرض يفتح أمامنا نافذة للتواصل مع الشركات مباشرة".

ويمثل هذا المعرض فرصة مهمة لإبراز قدرات أربيل كوجهة استثمارية في القطاع العقاري، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر جذب استثمارات أجنبية، وتحريك قطاعات مرتبطة مثل البناء، الخدمات، والسياحة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات جديدة بين شركات محلية ودولية، بما يعزز مكانة كوردستان على خارطة الاستثمار العقاري الإقليمي.