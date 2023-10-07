أربيل تحتضن مؤتمر تطوير "الكليات الصحية" (صور)

شفق نيوز / أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للكليات الصحية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المؤتمر تضمن مناقشة مواضيع تتعلق بالنظام الدراسي في الكليات الصحية، وآلية تطويرها وفقا للتطور التكنولوجي حول العالم.

ويقول الدكتور كامران محمد (أحد المشاركين بالمؤتمر)، للوكالة، إن "هذا المؤتمر العلمي هو بنسخته الثانية حيث يتم فيه مناقشة الأبحاث العلمية في مجال الطب من قبل الشخصيات العلمية المشاركة ويهدف إلى تحسين المستوى العلمي في كليات الطب في إقليم كوردستان وعموم العراق، من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات".

وأضاف محمد، أن "المؤتمر يشارك فيه العديد من الشخصيات العلمية في هذا المجال حيث سيستمر لمدة يومين بمدينة أربيل".