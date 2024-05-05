أربيل تحتضن مؤتمر "التأمين" الأول من نوعه في العراق

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأحد، مؤتمراً للتأمين والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر سيعمل على ضمان وصول مواطني إقليم كوردستان إلى الأنظمة المصرفية وكيفية إبرام العقود التي يحتاج المواطنون إلى تنفيذها في حياتهم اليومية.

وأضاف أن المؤتمر سيعمل على أربعة مبادئ علمية ومالية وهي تأسيس شركة تأمين وطنية في إقليم كوردستان، ومناقشة قضايا التأمين بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، ودور التأمين في النمو الاقتصادي في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

في السياق، قال ساروين إسماعيل رئيس قسم التأمين بوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثماني شركات تأمين في إقليم كوردستان وخمس شركات تأمين مملوكة بشكل مشترك من قبل الحكومة العراقية، ويوجد في العراق أكثر من 30 شركة تأمين، بعضها يتبع مباشرة إلى وزارة المالية العراقية".

ومن المقرر استمرار فعاليات المؤتمر لمدة يومين حيث يناقش مدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لإطلاق هذا النظام كنظام حديث.