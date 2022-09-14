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أربيل تحتضن مؤتمراً مشتركاً لمثقفي اقليم كوردستان والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T15:22:44+0000
أربيل تحتضن مؤتمراً مشتركاً لمثقفي اقليم كوردستان والعراق

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الاربعاء، عن قرب عقدها مؤتمر مشترك بين مثقفي اقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ اربيل اوميد خوشناو لوفد من منتدى ثقافة السلام العراقي.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللقاء تناول تفعيل الحراك الثقافي بين جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص، والتركيز على تطوير العلاقات والتقارب مع بعضها البعض".

واضاف البيان ان "هذه الزيارة تأتي في إطار عقد مؤتمر ثقافي مشترك بين مثقفي إقليم كوردستان والعراق، والذي يجري إعداده حاليا من قبل ‏منتدى ثقافة السلام العراقي في أربيل".

واكد محافظ اربيل على "الاستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة والتسهيلات لعقد هذا المؤتمر".

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