أربيل تحتضن مؤتمراً لدعم مشاركة المرأة في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ انطلق في أربيل، اليوم الأربعاء، مؤتمر حول مشاركة المرأة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، بمشاركة اتحاد علماء الدين، وزارات الداخلية والأوقاف والتربية، والمؤسسات النسائية، لتوجيه وتوعية نساء الإقليم بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها.

وقال منظم المؤتمر خضر دوملي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر له أهمية كبيرة لأن إقليم كوردستان مقبل على الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى "وجود توجه مجتمعي لدعم النساء القياديات، وزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات، وكذلك زيادة نسبة وجود النساء في المناصب القيادية، لذلك هذا المؤتمر يهدف إلى هذا الأمر وتحشيد الدعم خاصة من قبل المؤسسات الدينية".

ولفت إلى أن "مجموعة خيرة من ممثلي الأديان المختلفة في كوردستان شاركوا في المؤتمر"، مبيناً أن "المؤتمر يقام بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى والتنمية للمرأة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كدليل على دعم الجهات الحكومية على إنجاح الانتخابات أولاً ونجاح مشاركة المرأة ثانياً".