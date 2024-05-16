أربيل تحتضن مؤتمراً دولياً للبناء والإعمار بمشاركة 340 شركة و18 دولة

شفق نيوز/ تحتضن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الأسبوع المقبل، الدورة 14 لمعرض البناء والإنشاء والإعمار، وذلك بمشاركة أكثر من 365 شركة، من 18 دولة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بيراميدز"، محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض يقام بدعم كبير من حكومة إقليم كوردستان، وسيقدم أفكاراً جديدة عن البناء والإعمار"، مبيناً أن "الشركات المشاركة في المعرض، تتخص بمواد الإنشاء والبناء ولوازم الكهرباء، ومستلزمات أخرى تعنى بالبنى التحتية".

وأشار شريف، إلى أن "ثلث الشركات قدمت إلى أربيل، لغرض الاستثمار وفتح مصانع مشاركة في إقليم كوردستان"، موضحاً أن "المعرض سينطلق يوم 21 وينتهي يوم 24 من شهر أيار الجاري".