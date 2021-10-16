أربيل تحتضن مؤتمراً تنموياً لتطوير قطاع الصناعة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / عُقد يوم السبت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مؤتمر التنمية الصناعية، لبحث سبل تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإقليم.

جاء ذلك، برعاية وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم.

وقال مسلم في كلمة له بالمؤتمر، إن "هناك معوقات عدة وتحديات كبيرة تواجه تطوير الصناعة في إقليم كوردستان"، معرباَ عن أمله من هذا المنتدى أن "يشخص الحلول والمعالجات لوضعها أمام مجلس الوزراء في حكومة الإقليم".

وأضاف أن "تنويع مصادر الدخل غير ممكنة من دون تطوير الصناعة بمجالاته كافة، لأن هناك الكثير من الدول ليست لديها النفط واقتصادها غير ريعي، لكنها دول متقدمة صناعياً ومواردها المالية أكثر وفرة من دول ذات اقتصاد ريعي".