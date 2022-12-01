أربيل تحتضن مهرجان العسل والمنتجات المحلية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المهرجان الرابع للعسل والمنتجات المحلية.

وشارك في المهرجان، العديد من النحالين وأصحاب المحال الخاصة ببيع المنتجات المحلية، في جميع أنحاء العراق.

وشارك رائد العزاوي (مواطن من محافظة ديالى) في المهرجان للمرة الرابعة، لافتاً إلى أنه عرض منتجات العسل من النحل الذي يقوم بتربيته في منزله الخاص، وبيعه هنا، وهو من نوع (عسل السدر) الذي يشتهر في المحافظة، ويستخدم كوسيلة علاج.

بدوره، قال گيلان عيسى، وهو مشارك من محافظة حلبجة، للوكالة إن "هذا المهرجان يفتح الباب واسعاً لعرض المنتجات وتعريف الناس بوجودها بهدف التوجه إليها وشرائها كسلعة أساسية، بدلا من المنتجات المستوردة، كما أن هناك عدداً كبيراً جداً من المنتجات موجودة في المكان وكلها محلية".

وسيستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك نحو 100 شخص فيه، ويتم خلاله عرض مختلف المنتجات، وخاصة العسل، إذ يباع هذا المنتج بأسعار تنافسية.