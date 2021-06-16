أربيل تحتضن معرضاً للمنتجات الإيرانية (صور)

شفق نيوز / احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرضا للمنتجات الإيرانية، بدورته العاشرة، ويستمر لمدة أربعة أيام.

وشارك في المعرض شركات إيرانية في مجال المواد الاحتياطية للسيارات والكهرباء والمواد الغذائية والزراعة والتجميل والمستلزمات المنزلية.

وفي سياق ذلك، أجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، جولة في المعرض برفقة نصرالله رشنودي، القنصل الإيراني العام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد خوشناو، أن "إقامة مثل هذه المعارض، سيعزز العلاقات التجارية بين تجار كوردستان وإيران، وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية مع الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض".