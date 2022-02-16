أربيل تحتضن معرضاً للفن التشكيلي بأنامل طلبة الفنون.. صور

شفق نيوز/ احتضنت قاعة ميديا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، معرضاً للفن التشكيلي بعرض 40 لوحة لطلبة قسم التشكيل في معهد هونر للفنون الجميلة غير الحكومي.

وقال مدير دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان ازاد لشكري، لوكالة شفق نيوز، إن هذا المعرض يأتي ضمن النشاطات المشتركة للمعاهد غير الحكومية مع وزارة التربية وبرعاية وتنظيم دائرة الفنون التشكيلية، مبيناً أن المعرض سيستمر لمدة يومين.

وأشار الى مشاركة عدد من طلبة المعهد باربعين لوحة رسمت بالألوان المائية والزيتية وهي عبارة عن الطبيعة والبورتيت وشخصيات اجتماعية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمثل هذه الأنشطة الفنية التي تصب في تطوير فن التشكيل في الإقليم.