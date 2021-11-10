أربيل تحتضن معرضاً فنياً لتشكيلية من كوردستان ايران

شفق نيوز/ اقامت الفنانة التشكيلية روزينا طاهر وهي من سكنة مدينة بانة في كوردستان ايران، يوم الاربعاء، معرضها الثاني الخاص في أربيل.

ونظمت المعرض دائرة الفنون التشكيلية التابعة للمديرية العامة للثقافة في وزارة الثقافة في حكومة الإقليم.

وحضر مراسيم الافتتاح فرهنك غفور مدير عام الثقافة مع ازاد لشكري مدير الفنون التشكيلية ومجموعة من الفنانين ومحبي فن التشكيل.

وضم المعرض 31 لوحة تشكيلية مع 40 عملا للسيراميك.

وقالت طاهر لوكالة شفق نيوز، "باعتقادي الفن ليس له حدود ولهذا احب دائما ان آتي الى إقليم كوردستان وأقيم المعارض الفنية فيه، لان هناك إقبالاً كبيراً على المعارض الفنية".

وعن معرضها الذي بعنوان (نحو الضوء) تقول، إن "اللوحات تسلط الضوء على الجانب المظلم والمشرق وكيف ان الانسان دائما لديه الأمل في اشراقة جديدة".

وتضيف، "انا أصلا خريجة قسم الكرافيك ولكن احب التشكيل وامارسه منذ الصغر واللوحات بعض منها موديرن وبعض الاخر عن الطبيعة".