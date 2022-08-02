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أربيل تحتضن معرضاً دولياً لتطوير القطاع التعليمي في إقليم كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-02T14:10:57+0000
أربيل تحتضن معرضاً دولياً لتطوير القطاع التعليمي في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المعرض التربوي الدولي لتطوير القطاع التعليمي في كوردستان.

وقالت منظمة المعرض بنكين محمد لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يضم 50 مؤسسة تعليمية محلية واجنبية من كليات ومعاهد ومدارس وذلك لتطوير القطاع التعليمي في الإقليم".

واضافت، "تمكنا من توفير العديد من المنح الدراسية للطلاب لكي يسافروا الى الخارج للدراسة الجامعية واكتساب خبرات جديدة في مختلف المجالات".

من جانبه؛ قال ممثل الجامعة الاردنية حمزة الحوارنة الذي شارك في المعرض لوكالة لشفق نيوز إن "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو تبادل الخبرات بيننا وبين المؤسسات التعليمية في اقليم كوردستان وعموم العراق من ناحية المناهج الدراسية وأحدث الأجهزة المستخدمة في التعليم" مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين بهدف تنمية قدراتهم المهنية".

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة يومين تعرض خلالها المعاهد الكليات والمدارس المشاركة أهم المناهج المعتمدة لديهم بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم.

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