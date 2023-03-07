أربيل تحتضن معرضاً تقنياً بمشاركة طلابية واسعة (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض تقني بمشاركة واسعة من قبل الطلاب.

وقال محمد عثمان وهو أحد المشاركين لوكالة شفق نيوز، "شاركت في هذا المعرض باحد الاختراعات التي عملت عليها وهي صناعة العصائر بطريقة تكنولوجية تعتمد على تطبيق يتم تنزيله على الهاتف"، مشيرا إلى أن "هذه المعارض توفر فرص عمل مهمة بسبب وجود عدد من الشركات المشاركة والمختصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية".

بدوره؛ قال شاخوان حسين و هو احد الاساتذة المشاركين في المعرض لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض يتم إقامته كل سنة ويحتوي على البرمجة و الهاردوير".

وأضاف "شارك في هذا المعرض نحو 100 طالب ب50 الى 60 مشروعا حيث قاموا بإنجاز هذه المشاريع على شكل فرق".