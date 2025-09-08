أربيل تحتضن معارض متنوعة (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إقامة معارض متنوعة، بحضور شركات عالمية ومحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن معرضاً للوظائف سيُقام داخل حديقة سامي عبد الرحمن في مدينة أربيل في الساعة السابعة مساءً، حيث سيعرض المشاركون، البالغ عددهم نحو ألف مشارك، منتجات متنوعة.

وأضاف أن الساعة العاشرة من صباح اليوم شهدت إقامة المعرض الدولي لقطاع الأثاث والديكور في مدينة أربيل، وهو سادس دورة من نوعها في إقليم كوردستان.

من جانبه، قال هردي حاجي سلام، منظم المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "280 شركة في مجال الأثاث والديكور من 16 دولة حول العالم ستشارك في المعرض، الذي سيستمر لمدة أربعة أيام".