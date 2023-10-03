أربيل تحتضن مسابقة دولية للطهاة وإشادة أجنبية بالمطبخ العراقي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المسابقة الدولية للطهاة بمشاركة طهاة من 30 دولة.

وقال الشيف انمار احد المشاركين في المسابقة لوكالة شفق نيوز، إنه "من المهم جدا اقامة هذه المسابقة في اقليم كوردستان والتي تجمع الطهاة من جميع انحاء العراق لعرض الاطباق الخاصة بالمطبخ العراقي، حيث عبّر الطهاة الأجانب عن إعجابهم بها".

واضاف ان "الهدف من هذه المسابقة تكمن في تعريف الطهاة المحليين بالخبرات التي لدى نظرائهم من الاجانب اضافة الى تعريف الأجانب بالمطبخ العراقي واهميته وجودة الاطعمة فيه".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسابقة شارك فيها طهاة من 30 دولة مختلفة حيث قاموا بطهي العديد من الأطباق المتنوعة.

وأضاف مراسلنا ان المسابقة انطلقت بالتعاون مع هيئة السياحة في اقليم كوردستان واقيمت فيها عدة جولات بين المتسابقين.