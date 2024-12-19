أربيل تحتضن مبادرة دولية تنموية تشمل ست محافظات عراقية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مبادرة دولية تنموية شملت ست محافظات عراقية.

والمحافظات المشمولة بالمبادرة هي (بغداد والانبار والبصرة وكربلاء والنجف وواسط).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المبادرة تمولها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ويتم فيها التركيز على القطاع الصحي و الخدمي و ادارة النفايات الصلبة وشاركت في مؤتمرها السنوي معظم المحافظات العراقية فضلا عن المحافظات المشمولة بالمبادرة.

وتابع مراسلنا ان المؤتمر فتح باب استفادة المحافظات من الخبرات الدولية من جهة ومن خبرات بعضهم من جهة اخرى اضافة الى اتاحة الفرصة امام تواصل أكثر فاعلية بين القطاع الخاص والحكومي.