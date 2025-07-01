أربيل تحتضن مباحثات خاصة بين القيادة الكوردية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي

شفق نيوز – أربيل/ أنقرة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MİT) إبراهيم كالين أجرى زيارة إلى مدينة أربيل، التقى خلالها عدداً من كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

ووفقاً لما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فقد التقى كالين كلاً من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس أمن الإقليم.

وبحسب ذات المصادر، تناولت اللقاءات التطورات الأخيرة في المنطقة في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل، وجرى بحث الخطوات الممكنة لضمان استقرار المنطقة وتعزيز جهود السلام الإقليمي.

كما شكّل ملف "تركيا بلا إرهاب" أحد المحاور البارزة في المباحثات، حيث ناقش الطرفان آليات المرحلة المقبلة لتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية، وإبعاد هذا الملف عن أجندة الإقليم بشكل نهائي.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى أوضاع التركمان في العراق، ولا سيما من حيث الأمن ودورهم في العملية السياسية، حيث جدد الجانب التركي تأكيده على دعم حقوق التركمان ومساندتهم.

وأكدت المصادر أن تركيا ستواصل تعزيز تواصلها وتنسيقها مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان حزب العمال الكوردستاني، في 12 أيار/ مايو الماضي، حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح ضد الدولة التركية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وجاء قرار الحل استجابة لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، في شباط/ فبراير الماضي، من محبسه في جزيرة إيمرالي، دعا فيها مقاتلي الحزب إلى إلقاء السلاح وإنهاء النزاع.