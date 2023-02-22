أربيل تحتضن مارثون أطفال مصابين بـ"متلازمة داون" (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ماراثوناً للأطفال المصابين بـ"متلازمة داون"، في جامعة جيهان.

وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة، نوزاد يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذا الماراثون في الجامعة كان بهدف توصيل رسالة مفادها أن مهمة الجامعة هي خدمة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات عقلية، وعلى الجميع رؤية هؤلاء الأطفال المصابين بمتلازمة داون، يشاركون في الماراثون، وكانت السعادة مرسومة على وجوههم".

من جانبه، ذكر منظم الماراثون، هاوكار قاسم، لوكالة شفق نيوز، أن "الماراثون اليوم كان بمشاركة 93 طفلا من المصابين بمتلازمة داون وقد تم تتويج الفائزين الثلاثة منهم اضافة الى اعطاء هدايا لجميع الاطفال المشاركين".

وأوضح قاسم، أن "الهدف من هذا الماراثون هو الإشارة إلى أن هذه الفئة موجودة في المجتمع ويجب إيلاء اهتمام أكبر بهم و مراعاة وضعهم".