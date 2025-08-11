أربيل تحتضن عائلة "حمودي رياض" وتأكيدات بإعدام القاتل (صور)

شفق نيوز- أربيل

وصلت إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عائلة لاعب كمال الأجسام "حمودي رياض" الذي قتل قبل أيام في "حادثة محطة الوقود"، وفجرت موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان في استقبال عائلة الفقيد، محافظ أربيل أوميد خوشناو، في ديوان المحافظة، حيث من المتوقع أيضا أن يلتقوا بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في إطار زيارتهم إلى المحافظة.

وأطلع محافظ أربيل، عائلة حمودي رياض، على سير التحقيقات في قضية مقتل نجلهم، وأكد لهم أن "القرار النهائي في المحكمة سيكون حكم الإعدام مع تنفيذه"، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

حمودي رياض كان من أبرز الرياضيين الشباب في رياضة كمال الأجسام بالعراق، وعُرف بين زملائه بروحه التنافسية وأخلاقه العالية.

ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن شجاراً اندلع يوم الأربعاء الماضي، بين أحد سائقي السيارات وموظف في محطة وقود، قرب مجدي مول في مدينة أربيل، قبل أن يتطور سريعاً إلى تبادل لإطلاق النار، راح ضحيته ثلاثة أشخاص، كان من بينهم البطل الرياضي حمودي رياض.

وذكرت شرطة أربيل، حينها أن عاملاً في المحطة أطلق النار على سائق سيارة وراكب كان برفقته، بعد خلاف نشب بين الطرفين، مشيرة إلى أن شخصاً ثالثاً أصيب خلال الحادث وتوفي لاحقاً متأثراً بجروحه.