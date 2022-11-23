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أربيل تحتضن حفل جوائز "روانگە" برعاية إعلامية من وكالة شفق نيوز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T08:45:01+0000
أربيل تحتضن حفل جوائز "روانگە" برعاية إعلامية من وكالة شفق نيوز

شفق نيوز/ تحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة 25 تشرين الثاني الجاري، حفل جوائز مؤسسة روانگە السنوي، لتكريم المبدعين في عشرة مجالات مختلفة.

وستكون وكالة شفق نيوز أحد الرعاة الإعلاميين للحدث البارز.

تم الاعلان عن المشروع مسبقا في تأريخ 2022/3/7، وكان لدى الشباب 140 يومًا لتقديم أعمالهم. في نهاية الموعد النهائي للتقديمات، تم تقديم 863 منتجاً من قِبل (566 ذكراً و297 انثى) في المجالات العشرة من جميع انحاء العراق.

ستقام المراسم الختامية للمشروع بتاريخ 25 تشرين الثاني 2022 في قاعة سعد عبدالله في محافظة اربيل بحضور العديد من كبار الشخصيات والضيوف، مع تقديم عدة عروض ترفيهية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول والثاني و الثالث لكل مجال مع تتويجهم بالجوائز.

جوائز روانگە هي احدى المشاريع لمؤسسة روانگە التي تقام سنوياً على مستوى العراق، تسعى مؤسسة روانگە لتحسين امكانيات الشباب واكتشاف مهاراتهم، لتعزيز الثقة بالنفس وجمع البراعات الفنية والأدبية والعلمية للشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15– 25 في مجالات ( القصة القصيرة العربية، القصة القصيرة الكوردية، الفيلم القصير ، فن إعادة التدوير ، الإبتكار العلمي، العزف المنفرد، ريادة الاعمال ، التصوير، الرسم ، الشعر العربي ، الشعر الكوردي ،البرمجة).  

بدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية ، و دهوك. وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، واقيمت المراسم النهائية في المسرح الوطني في بغداد. 

خلال السنوات الثماني السابقة للمشروع، تم تكريم 71 شابا وشابة كفائزين بالمرتبة الاولى في المشروع. هذا العام، سيتم تكريم 12 شبابا آخرين.

المرشحون لجوائز روانگە 2022: 

سيتم تكريم الفائزين في كل مجال على النحو الآتي:

يتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة مختصة لكل مجال، تمثلت لجنة التقييم من:

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