أربيل تحتضن حفل جوائز "روانگە" برعاية إعلامية من وكالة شفق نيوز

شفق نيوز/ تحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة 25 تشرين الثاني الجاري، حفل جوائز مؤسسة روانگە السنوي، لتكريم المبدعين في عشرة مجالات مختلفة.
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تم الاعلان عن المشروع مسبقا في تأريخ 2022/3/7، وكان لدى الشباب 140 يومًا لتقديم أعمالهم. في نهاية الموعد النهائي للتقديمات، تم تقديم 863 منتجاً من قِبل (566 ذكراً و297 انثى) في المجالات العشرة من جميع انحاء العراق.
ستقام المراسم الختامية للمشروع بتاريخ 25 تشرين الثاني 2022 في قاعة سعد عبدالله في محافظة اربيل بحضور العديد من كبار الشخصيات والضيوف، مع تقديم عدة عروض ترفيهية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول والثاني و الثالث لكل مجال مع تتويجهم بالجوائز.
جوائز روانگە هي احدى المشاريع لمؤسسة روانگە التي تقام سنوياً على مستوى العراق، تسعى مؤسسة روانگە لتحسين امكانيات الشباب واكتشاف مهاراتهم، لتعزيز الثقة بالنفس وجمع البراعات الفنية والأدبية والعلمية للشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15– 25 في مجالات ( القصة القصيرة العربية، القصة القصيرة الكوردية، الفيلم القصير ، فن إعادة التدوير ، الإبتكار العلمي، العزف المنفرد، ريادة الاعمال ، التصوير، الرسم ، الشعر العربي ، الشعر الكوردي ،البرمجة).
بدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية ، و دهوك. وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، واقيمت المراسم النهائية في المسرح الوطني في بغداد.
خلال السنوات الثماني السابقة للمشروع، تم تكريم 71 شابا وشابة كفائزين بالمرتبة الاولى في المشروع. هذا العام، سيتم تكريم 12 شبابا آخرين.
المرشحون لجوائز روانگە 2022:
سيتم تكريم الفائزين في كل مجال على النحو الآتي:
الفائز الأول: ٢٠٠٠ دولار + جائزة المشروع
الفائز الثاني: ١٥٠٠ دولار
الفائز الثالث: ١٠٠٠ دولار
يتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة مختصة لكل مجال، تمثلت لجنة التقييم من:
القصة القصيرة العربية (جوتيار تمر- كاتب وباحث، عبدالكريم الكيلاني - شاعر وروائي ، علياء الأنصاري - كاتبة وروائية).
القصة القصيرة الكوردية (فاضل عمر- كاتب، بشرى کەسنەزانی– کاتبة واستاذة جامعية، گۆران رسول - شاعر و روائي).
التصوير الفوتوغرافي (جمال پێنجوێنی - رئيس قسم الإعلام المرئي في مكتب رئيس الوزراء العراقي، ثائر السوداني - مصور أقدم في وكالة رويترز مكتب العراق، خەندە سەرچڵ مجيد - مهندسة ومصورة).
الفلم القصير (رەنج مصطفى – مخرج، شروق الحسن – ممثلة و مخرجة، كاميران بێتاسی – مخرج)
الرسم ( د. رێبوار سعید - بروفيسور مساعد ، هیوا عبدالعزيز - استاذ جامعي ، رویدة حسين - معلمة)
الإبتكار العلمي( د. هێمن لطيف - دكتور جامعي وريادي أعمال، محمد العزاوي – مهندس، د. بايز خورشيد - دكتور جامعي سابق)
ريادة الأعمال (يوسف الآلوسي - مدير منظمة نور على نور، گلیان هەرشەمی - مستشارة في مجال ريادة الأعمال، د. صبا ئەغاله - المديرة التنفيذية والمؤسسة لشركة صبا هولدينك)
فن إعادة التدوير (د.ژینۆ خالد محمد - دكتورة جامعية في جامعة السليمانية ، مروة رائد النعيمي - مؤسسة مشروع الذهب الأخضر للتنمية المستدامة، فراس جلو - فنان تشكيلي).
العزف المنفرد (مهدي نوري – موسيقي، هەڵبەست صلاح - أستاذ، شرين حقى حسين - مدربة صوت و مغنية اوبرا)
الشِعر العربي (علي وجيه عباس - شاعر وإعلامي، حسينة بنيان - مهندسة و شاعرة، جلال زنگابادي – أديب)
الشِعر الكوردي (عبدالخالق يعقوبي – كاتب ،شكري اسماعيل - کاتبة واستاذة جامعية، شعبان سليمان - شاعر و روائي)
البرمجة (د. نەوزاد ساڵهيى - رئيس التواصل وبناء القدرات قسم تكنولوجيا المعلومات - حكومة إقليم كوردستان، رێبوار رەیس - بروفيسور مساعد، د. طرفة ياسين حمد - دكتور جامعي)