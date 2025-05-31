أربيل تحتضن حفل توزيع جوائز "كوتلر" الأول في العراق

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، حفل توزيع جوائز "كوتلر" الأول في العراق.

جاء ذلك، بحضور كامران صلاح باجگر، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، وكامران محمد صالح، عضو المجلس التنفيذي للغرفة، وبلند محمد، المدير العام لسجل الشركات، وأصحاب الأعمال والتجار وخبراء التسويق.

وأقيم الحفل، في فندق ديوان بمدينة أربيل، وتكونت الفعالية من ثلاثة أجزاء رئيسية: أساسيات التسويق الحديث، وجلسة نقاش حول مستقبل التسويق الحديث في العراق، وتوزيع جوائز كوتلر.