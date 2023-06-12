أربيل تحتضن جلسة نقاش لتطوير "التغطية الإعلامية" في العراق (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جلسة نقاشية لتطوير التغطية الإعلامية في العراق، وذلك من قبل منظمة JHR، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.

وقال علي البيدر (أحد المشاركين في الجلسة النقاشية)، لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية هذه الجلسة تكمن بأنها تساهم في الارتقاء بمستوى التغطيات الإعلامية في العراق، خاصة خلال الأحداث والطوارئ، وضرورة الاهتمام بالجانب الإنساني في هكذا نوع من التغطيات، كما يجب الاهتمام بالجوانب السياسية والاقتصادية".

وأضاف البيدر، أن "وسائل الإعلام العراقية يمكنها من هكذا جلسات الاستفادة من التجارب العالمية في التغطيات الإعلامية ومنها التجربة الكندية التي يشارك ممثل قنصليتها فيها اليوم، والالتزام أكثر بالمبادئ العالمية للصحافة".

وشارك في الجلسة، عدد كبير من الإعلاميين العراقيين، إضافة إلى منظمات معنية بحقوق الصحافة في العراق، إلى جانب الممثل عن القنصلية الكندية بإقليم كوردستان.