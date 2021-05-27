أربيل تحتضن جلسات حوارية حول الدستور السوري المرتقب

شفق نيوز/ تحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وعلى مدى ثلاثة أيام، جلسات حوارية حول الدستور السوري المرتقب بحضور عضوين من اللجنة المكلفة بكتابة الدستور من كتلة المجتمع المدني.

أعلن ذلك، يوم الخميس، فاروق حجي مصطفى رئيس منظمة برجاف للمجتمع المدني الجهة المنظمة للجلسات التي تمول من قبل الخارجية الامريكية.

وقال مصطفى لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسات ستناقش التحديات والعقبات التي تقف في وجه العملية الدستوريّة، ودور كتلة المجتمع المدني في العملية وأيضا من كتلتي المعارضة والنظام".

وأضاف أن "الجلسات تتناول أيضاً المأمول من الدستور في المستقبل السوري، وماذا على قادة المجتمع المحلي فعله لأجل تطوير العملية الدستوريّة، وعن تضمين وتشميل كل السوريين في العملية الدستوريّة".

وأشار مصطفى إلى أن "الجلسات الحوارية تستهدف قادة المجتمع الحزبي والمدني والنسوي، ويناقشون ويتحاورون الامر مع العضوين من اللجنة الدستورية القاضي انور مجني، والقاضي خالد الحلو اللذين قدما من تركيا لحضور الجلسات والتفاعل مع المشاركين وسماع رؤاهم وتوصياتهم".