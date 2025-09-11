أربيل تحتضن بطولة للشطرنج بمشاركة دولية واسعة (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، البطولة الدولية للشطرنج بمشاركة أكثر من خمس دول ونحو 150 لاعباً ولاعبة.

ومن المقرر أن تستمر المنافسات على مدى ثلاثة أيام، على أن يتم في ختامها توزيع الجوائز على الفائزين.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن البطولة تحظى باهتمام واسع من الرياضيين ومحبي الشطرنج، مشيراً إلى أن أجواء الافتتاح شهدت مشاركة لافتة من لاعبين محليين ودوليين يتطلعون لتحقيق نتائج مميزة.

بدورها، ذكرت محافظة أربيل، أن تنظيم البطولة في المدينة يعكس تنامي الاهتمام برياضة الشطرنج في كوردستان والعراق، ويعزز من مكانة المدينة على الخريطة الرياضية الدولية من خلال استقطاب لاعبين من خارج البلاد وتوفير أجواء تنافسية عالية المستوى.