أربيل تحتضن النسخة الثالثة من المسابقة الدولية للحساب الذهني (صور)

شفق نيوز/ احتضنت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة من المسابقة الدولية للحساب الذهني للمدارس، بمشاركة واسعة من طلبة موهوبين من مختلف محافظات العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسابقة أقيمت بمشاركة عدد من المدارس التي تعتمد اللغتين العربية والكوردية، وتأتي ضمن برنامج SD Math، في أول حدث من نوعه يُقام في الإقليم.

وأوضح أن أكثر من 400 طالب وطالبة شاركوا في المسابقة، التي تهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الذهنية والفكرية لدى الطلبة، لاسيما في مجالات العلوم والرياضيات، حيث لاقت الفعالية إقبالاً كبيراً.

وتضمن المهرجان، الذي شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية إلى جانب المنافسات العلمية، وتم خلاله الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.