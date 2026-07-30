أربيل تحتضن المؤتمر والمعرض التعليمي الخامس (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل، اليوم الخميس، فعاليات منتدى كوردستان للتعلّم (KEF 2026)، بالتزامن مع افتتاح المعرض الخامس للجامعات والمدارس والطلاب (MEETS IRAQ 2026)، تحت شعار "التعليم المعاصر والمهارات والجودة".

وأقيمت الفعالية في قاعة المعارض الدولية بمبنى معرض أربيل الدولي، وتستمر حتى الثاني من آب/أغسطس المقبل، يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وقال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، خلال افتتاح الفعاليات، إن المعرض يشهد مشاركة 120 شركة، و30 مدرسة، و10 جامعات، و15 معهداً، إلى جانب 60 شركة خدمات من إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية، فضلاً عن مشاركة خمس دول هي الصين، وكندا، والمملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا.

وأضاف أن منتدى كوردستان للتعليم، الذي يُعقد للسنة الخامسة على التوالي، يهدف إلى مراجعة السياسات التعليمية، وتلبية احتياجات القطاع، ومعالجة أوجه القصور، فضلاً عن دعم جهود تطوير وإنجاح العملية التعليمية.