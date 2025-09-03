أربيل تحتضن المؤتمر الوطني لتعزيز التعايش بين الأديان في العراق (صور)

شفق نيوز- أربيل

اختتمت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات مشروع "جسرا" الخاص بالتعايش بين الأديان في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية، وبالتعاون مع أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني، أقامت في مدينة اربيل، المؤتمر الوطني حول استدامة السلام والانسجام بين المجتمعات الدينية.

وقال خضر دوملي، مستشار المؤتمر لوكالة شفق نيوز: "اليوم، شهد ختام فعاليات مشروع جسرا، الذي جاء تحت عنوان تعزيز التعايش بين اتباع الأديان"، مبيناً أن "المشروع ركز على مناطق شيخان وسهل نينوى وتلكيف والحمدانية ومحافظة كركوك".

وأضاف أن "هذا المشروع الذي دام نحو 4 أعوام فتح الباب على العديد من السياقات الخاصة بالعمل على تعزيز التعايش سواءً من قبل منظمات المجتمع المدني والحكومات والناشطين والفاعلين وخصوصاً المؤسسات الدينية".

وأشار دوملي، إلى أن "المميز في هذا المشروع كان للمواطنين حرية رسم خطوات الفعاليات وتنفيذها".