أربيل تحتضن المؤتمر العلمي الرابع لأطباء القلب والشرايين (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المؤتمر العلمي الرابع لأطباء القلب والشرايين، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والمستشارين من داخل الإقليم وخارجه.

ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث التطورات الطبية في مجال أمراض القلب والشرايين على المستوى العالمي، والعمل على نقل تلك المعارف إلى الإقليم بما يساهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية وخدمة المواطنين.

وتخللت جلسات المؤتمر، مناقشة مجموعة من المواضيع الطبية المتخصصة، حيث قدّم عدد من الأطباء والخبراء مداخلات علمية بشأن أبرز التحديات والابتكارات الحديثة في هذا المجال.

ويُعدّ تنظيم هذا المؤتمر العلمي، استمراراً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين كوردستان والمراكز الطبية المتقدمة حول العالم، بما يعزز من مكانة أربيل كمركز صحي بارز على مستوى الإقليم والعراق عموماً.