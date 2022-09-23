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أربيل تحتضن المؤتمر الختامي الخاص بالمغيبين في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T10:45:11+0000
أربيل تحتضن المؤتمر الختامي الخاص بالمغيبين في العراق

‏شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، المؤتمر الختامي لمشروع إعادة الإصلاح الخاص بالمغيبين.

‏وتضمن المؤتمر التباحث حول المغيبين والمختفين قسرياً، إضافة إلى منع التمييز العنصري، ‏وشارك في المؤتمر العديد من نواب البرلمان العراقي من مختلف الكتل السياسية.

وقالت منظمة المشروع، آمنة گوباني، في كلمة لها خلال المؤتمر إن "هذا المشروع يهدف إلى معرفة مصير المختفين قسرياً ومحاربة التمييز العنصري ضد المكونات، فضلا عن ضمان حقوق ذوي المغيبين وتكثيف الجهود لمعرفة مصيرهم".

من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى، في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر سيخرج بتوصيات عدة للتعديل على القوانين العراقية المتعلقة بالشهداء والمختفين قسرياً وذويهم، وسيتم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه".

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