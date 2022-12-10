أربيل تحتضن المهرجان الدولي للخيول العربية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت المهرجان الدولي للخيول العربية الاصيلة حيث شاركت فيه الدول الخليجية اضافة الى الخيول العراقية.

وقال منظم المهرجان امجد محمد لوكالة شفق نيوز، إن هذا المهرجان الدولي يُعد الاول منذ أكثر من 40 سنة حيث كانت اقامته اول مرة في العاصمة بغداد في ثمانينيات القرن الماضي وقد تم تنظيمها في مدينة اربيل هذه المرة بسبب تقديم الكثير من التسهيلات من قبل السلطات في الاقليم".

بدوره؛ قال سامر الدوسري الذي شارك في المهرجان قادما من السعودية لوكالة شفق نيوز، إن "اقامة هذا المهرجان هي فرصة كبيرة لاعادة اهمية الخيول الاصيلة ورياضة الخيل ايضا الى العراق كونه صاحب تاريخ عريق في مجال الخيول العربية الاصيلة ووجود المهرجان في اقليم كوردستان قد تكون بوابة لاعادة هذا النشاطات الى العراق".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين حيث سيتم عرض الكثير من الخيول العربية الاصيلة فيه ضمن مسابقة تُقيم فيها الخيول وفقا لمعايير عالمية وتكريم الفائزين بعد انتهاء المسابقة.