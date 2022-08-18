أربيل تحتضن المعالم العراقية في معرض (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، معرضاً تشكيلياً بحضور فنانين عدة من مختلف محافظات العراق، عُرض خلاله لوحات وتماثيل لمناطق ومعالم عريقة للعديد من مدن البلاد.

وقالت منظمة المعرض، فيحاء الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن "مجيئنا اليوم إلى مدينة أربيل من العاصمة بغداد، غرضه إبراز المعالم الجميلة لمدن العراق العريقة وإظهار روح التقبل والسلام والتعايش لدى أهالي أربيل بشكل خاص وإقليم كوردستان بشكل عام".

من جانبه ذكر محمد المرسومي، الذي شارك في المعرض بلوحاته، أن "جزءاً كبيراً من هذه اللوحات تظهر الحياة البسيطة التي كان يعيشها العراقيون سابقاً، مع التركيز على الأشياء القديمة التي كانوا يستخدمونها".

وضم المعرض، أعمالاً فنية لعشرة فنانين تشكيليين من مختلف محافظات العراق، والذي تبنته وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان.