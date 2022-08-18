سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تحتضن المعالم العراقية في معرض (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-18T16:58:20+0000
أربيل تحتضن المعالم العراقية في معرض (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، معرضاً تشكيلياً بحضور فنانين عدة من مختلف محافظات العراق، عُرض خلاله لوحات وتماثيل لمناطق ومعالم عريقة للعديد من مدن البلاد.

وقالت منظمة المعرض، فيحاء الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن "مجيئنا اليوم إلى مدينة أربيل من العاصمة بغداد، غرضه إبراز المعالم الجميلة لمدن العراق العريقة وإظهار روح التقبل والسلام والتعايش لدى أهالي أربيل بشكل خاص وإقليم كوردستان بشكل عام".

من جانبه ذكر محمد المرسومي، الذي شارك في المعرض بلوحاته، أن "جزءاً كبيراً من هذه اللوحات تظهر الحياة البسيطة التي كان يعيشها العراقيون سابقاً، مع التركيز على الأشياء القديمة التي كانوا يستخدمونها".

وضم المعرض، أعمالاً فنية لعشرة فنانين تشكيليين من مختلف محافظات العراق، والذي تبنته وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان.

related

الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

Date: 2022-08-06 10:54:52
الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

حجبت الرؤية وعلقت الطيران.. "رمال الصحراء" تجتاح أربيل (صور)

Date: 2022-04-07 15:54:27
حجبت الرؤية وعلقت الطيران.. "رمال الصحراء" تجتاح أربيل (صور)

دعماً للمنتج المحلي.. إقامة أول سوق للصداقة الدبلوماسية في أربيل (صور)

Date: 2021-05-28 15:09:36
دعماً للمنتج المحلي.. إقامة أول سوق للصداقة الدبلوماسية في أربيل (صور)

أربيل تطالب بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات إيرانية

Date: 2021-12-28 15:22:59
أربيل تطالب بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات إيرانية

بمشاركة المئات.. تخييم وتسلق في "بركة فيلاو" شمالي أربيل (صور)

Date: 2022-04-21 14:21:14
بمشاركة المئات.. تخييم وتسلق في "بركة فيلاو" شمالي أربيل (صور)

أربيل تحتضن مؤتمراً تنموياً لتطوير قطاع الصناعة في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-16 08:26:21
أربيل تحتضن مؤتمراً تنموياً لتطوير قطاع الصناعة في إقليم كوردستان

إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

Date: 2022-06-06 16:50:07
إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

أربيل تُحصي حوادث ليلة رأس السنة الميلادية

Date: 2022-01-01 07:29:29
أربيل تُحصي حوادث ليلة رأس السنة الميلادية