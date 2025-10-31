أربيل تحتضن الماراثون الدولي بنسخة الـ12 بمشاركة المئات من العدائين (صور)

شفق نيوز- أربيل

أُقيم الماراثون الدولي الـ12 في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بمشاركة مئات العدائين والرياضيين المحليين والدوليين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الماراثون، المعروف باسم الماراثون الطويل، لمسافة 42 كيلومتراً، انطلق صباح اليوم بمعيار عالمي، ويشارك فيه حوالي 400 متسابق ورياضي، حيث اقتصرت المشاركة على أولئك الذين هم رياضيون حقيقيون ولديهم خبرة في الماراثون.

ويشارك العديد من الرياضيين المعروفين سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ماراثون الـ 42 كيلومتراً، و يتعين على العدائين الجري حول طريق سريع طوله حوالي 60 كيلومتراً أربع مرات.

كما انطلق اليوم، ايضاً ماراثون 12 كيلومتراً وهو عبارة عن الجري دورة واحدة حول شارع بطول 60 متراً، وفي الوقت ذاته انطلق ماراثون آخر 2 كيلومتر وهو يميل أكثر إلى كونه ماراثوناً للأطفال والعائلات، وفقا للمراسل.

ويقام في مدينة أربيل فيه هذا الماراثون الدولي السنوي على نطاق واسع، وقد انطلقت النسخة الـ12 منه على ثلاثة مستويات مختلفة.