أربيل تحتضن الرئاسات العراقية ومسؤولين دوليين لبحث تطورات المنطقة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مساء الثلاثاء، إلى مدينة أربيل في إطار زيارة رسمية.

وتم استقبال المشهداني من قبل رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، والمتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، بالإضافة إلى المستشار فلاح مصطفى.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن أربيل ستحتضن يوم غد مؤتمراً دولياً خاصاً بحضور الرئاسات العراقية أو من ينوب عنها، بالإضافة إلى مسؤولين إقليميين ودوليين، لبحث تطورات المنطقة.